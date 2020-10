Inzaghi: "Vittoria di spessore: è stata un capolavoro" Il tecnico giallorosso: "Manteniamo la giusta umiltà, altrimenti vivremo tante difficoltà"

E' un Inzaghi soddisfatto quello che ha commentato l'importante vittoria ottenuta dal Benevento sul Bologna. Ecco il suo commento ai microfoni di Ottochannel:

“Se pensiamo di non soffrire con il Bologna siamo fuori pista. Non scherziamo, torniamo un po’ tutti sulla terra. Per vincere bisognava fare un piccolo capolavoro, come fatto da questi ragazzi. Siamo stati bravi a portare a casa una vittoria che ci dà grande morale, sapendo che la serie A è questa. Con l’umiltà giusta potremo trovare quella salvezza che sarebbe un qualcosa di straordinario”.

LAPADULA – “Non è ancora in condizione ottimale. Sono stato un attaccante e so che quando non si è al meglio da un punto di vista fisico è sempre meglio metterlo quando gli altri sono stanchi. Pensavo di farlo giocare, ma stavo vedendo bene Moncini e mi sembrava giusto dargli fiducia. Sono contento per Gianluca perché il gol per un attaccante è molto importante, adesso avremo due settimane per recuperare al meglio. Caprari nel riscaldamento non stava molto bene. Non mi aspettavo una condizione del genere, invece, da parte di Iago Falque”.

MONCINI – “Ha avuto un problema muscolare. Non dimentichiamoci che abbiamo giocato tre partite in pochi giorni. Non ho voluto cambiare molto per dare una fisionomia alla squadra. Siamo stati bravi e i cambi ci hanno dato molto”.

MENTALITA’ – “Questa è la mentalità che avremo sempre, la differenza è la categoria. Dobbiamo cercare di tornare a caprie da dove veniamo, altrimenti contro Roma e Napoli vivremo delle grandi difficoltà. Questo spirito non mancherà mai, il problema è che la serie A è totalmente diversa. Per ottenere questi risultati bisogna fare qualcosa di straordinario. Cerchiamo di ragionare nel modo giusto. Se sembra tutto normale diventa un po’ difficile”.

CONDIZIONE – “Non è sempre un bene correre più degli avversari, sicuramente non potevamo avere la stessa freschezza del Bologna. I cambi che sono entrati ci hanno dato molto. Oggi sono felice, quindi godiamoci questa sosta. Purtroppo avevo messo in conto che si poteva perdere qualcuno perché c’è stato un dispendio di energia importante”.

DIFESA – “Quando vedi un calciatore come Iago Falque che fa una rincorsa per salvarti da una ripartenza, vuol dire che è già entrato nella mentalità. Complimenti a lui perché ha fatto delle ottime cose”.