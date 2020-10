Benevento, Iemmello ceduto al Las Palmas Arriva l'ufficialità del trasferimento dell'attaccante

E' ufficiale: Pietro Iemmello è stato ceduto al Las Palmas. L'attaccante, tesserato con il Benevento ma fuori da tempo dal progetto tecnico giallorosso, passa al club spagnolo con la formula del prestito. Si intensifica il lavoro di Pasquale Foggia per quanto riguarda il mercato in uscita. Prima del gong finale, infatti, il diesse sannita cercherà di piazzare i calciatori in esubero che sono Del Pinto, Volta e Kragl. Sempre più vicini al Pescara Antei e Vokic.