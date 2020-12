Dall'Ascoli ad Ascoli, il rientro in campo di Antei Il difensore, di proprietà del Benevento, ha marcato la prima presenza stagione dopo quasi un anno

Finalmente Luca Antei può sorridere. Il centrale difensivo, attualmente al Pescara ma di proprietà del Benevento, ieri è tornato in campo negli ultimi diciannove minuti del match vinto dagli abruzzesi contro l'Ascoli. Ironia della sorte, quasi un anno fa (il 29 dicembre) ha marcato la sua ultima presenza proprio contro la compagine bianconera, in cui rimediò la rottura del legamento crociato. Il periodo di riabilitazione è stato abbastanza lungo, condizionato anche dalla pandemia che ha rallentato e non poco il rientro in campo. Negli ultimi mesi vissuti a Pescara la condizione è migliorata, tanto che ieri ha marcato la prima presenza in stagione. Un motivo di gioia per il calciatore, come sottolineato nel post gara:

"Sono contentissimo, era da 11 mesi che non giocavo, sono ancor più contento per il risultato, ci servivano i tre punti - ha dichiarato Antei, come riporta Pescarasport24.it -. Spero con il tempo di riprendere al meglio la condizione, mi sono sentito bene sin dai primi contrasti e speri di essere prontissimo a breve, sin dalla prossima partita. L'ultima volta mi feci male proprio contro l'Ascoli, il 29 Dicembre, quando giocavo con il Benevento. Ci siamo trasformati? Siamo stati una squadra quadrata, compatta ed aggressiva, non potevamo continuare così".