DIRETTA / Benevento - Lazio 1-1 all'intervallo Al "Vigorito" la gara valida per la dodicesima giornata di Serie A

Al "Vigorito" Benevento - Lazio, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Benevento - Lazio 1-1 (Fine primo tempo)

Marcatori: pt 25' Imobile, 45' Schiattarella.

Benevento (4-3-1-2): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Insigne, Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Foulon, Dabo, Del Pinto, Viola, Tello, Falque, Di Serio, Sau, Improta. All.: F. Inzaghi.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Anderson, Patric, Armini, Adaegbo, Cataldi, Parolo, Pereira, Czyz, Caicedo, Moro. All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Pairetto della sezione di Nichelino. Assistenti: Costanzo della sezione di Orvieto e Galetto della sezione di Rovigo. Quarto ufficiale: Abbattista delle sezione di Molfetta. VAR: Fabbri della sezione di Ravenna. AVAR: Longo della sezione di Paola.

Note: Ammoniti Tuia e Lapadula per gioco falloso. Angoli: 3-5.

Primo tempo

45' - Si va al riposo senza recupero. Benevento - Lazio 1-1, gol di Immobile, al 25', e Schiattarella, al 45'.

45' - Il pareggio del Benevento. Campanile in area di rigore risolto da un gran sinistro al volo di Schiattarella, ancora letale per Reina, l'ultimo portiere contro cui era andato a segno in Serie A. Palla in buca d'angolo, 1-1.

44' - Caprari rientra sul destro e tira, Reina non si fida della traiettoria, destinata sul fondo, si tuffa e prolunga in calcio d'angolo.

42' - Provvidenziale chiusura di Glik su Luis Alberto, che ha tentato un dribbling di troppo sugli sviluppi di un contropiede innescato da un tiro ribattuto a Letizia.

40' - Il Benevento prova a colpire di rimessa e guadagna il secondo calcio d'angolo della sua partita.

36' - Luis Alberto resta a terra. Soccorso dallo staff medico si rialza.

34' - Lapadula perde l'attimo, conclusione sul fondo col mancino. Ripartenza sciupata.

33' - Lazio pericolosa. Lob di Marusic per Immobile, colpo di testa a lato.

30' - Ammonito Lapadula per fallo su Milinkovic Savic.

25' - Lazio in vantaggio. Cross di Milinkovic-Savic dalla destra, Immobile anticipa Tuia arpionando il pallone e girandolo alle spalle di Montipò con un tocco volante, di destro, di prima intenzione. Gran gol dell'attaccante della Lazio della Nazionale.

22' - Ammonito Tuia per gioco falloso.

22' - Palo della Lazio. Percussione centrale di Luis Alberto, che piazza il destro centrando il legno alla sinistra di Montipò. Si riparte con una rimessa dal fondo.

20' - Primo tempo gradevole. Predominio nel possesso palla della Lazio, ma le chance migliori le ha avute il Benevento.

18' - Verticalizzazione di Luis Alberto per Correa, preso in controtempo. La palla si spegne oltre la linea di fondo.

12' - Immobile tocca per Correa, ancora attenta la difesa del Benevento, quinto angolo della partita per la Lazio.

10' - Escalante prova il piazzato, si oppone la retroguardia sannita. Angolo.

6' - Benevento vicino al vantaggio. Sugli sviluppi del corner guadagnato da Insigne, e battuto corto, Lapadula colpisce di testa senza troppa convinzione a due passi da Reina, che si salva sulla linea di porta. L'estremo difensore iberico è poi reattivo sul tentativo di tap-in, con un diagonale, di Glik. Libera con affanno l'area di rigore la squadra di Simone Inzaghi. Doppia chance per la strega.

6' - Apertura di Schiattarella per Insigne, che cerca lo spazio per il tiro e lo effettua. Conclusione sporcata dalla difesa della Lazio. Calcio d'angolo.

4' - Ci prova Luiz Felipe, murato da Barba. Rimessa laterale in zona d'attacco per la Lazio.

3' - Predominio territoriale della Lazio, che prova subito a fare la partita.

1' - Partiti.

0' - Squadre in campo.

Le formazioni ufficiali

Nel Benevento Caprari e Insigne in campo contemporaneamente alle spalle dell'unica punta Lapadula. Il fantasista partenopeo è l'unica novità dal primo minuto rispetto all'undici iniziale scelto da Filippo Inzaghi per la sfida al "Mapei Stadium" contro il Sassuolo. Simone Inzaghi preferisce Escalane a Leiva e si affida al rodato tandem Correa - Immobile per il reparto avanzato. Lazzeri e Marusic presidiano le corsie laterali.

Pre-partita

Allo stadio "Vigorito" è l'ora di Benvento - Lazio, secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A, che serra i ritmi con un nuovo turno infrasettimanale. La strega vuole cancellare la sconfitta (1-0) al "Mapei Stadium" contro il Sassuolo, la Lazio quella allo stadio "Olimpico" contro l'Hellas Verona (1-2). La strega ha pareggiato 1-1 con la Juventus nell'ultima gara casalinga disputata. Giallorossi e biancocelesti si incrociano per la terza volta in massima Serie. Nei due precedenti, relativi alla stagione 2017/2018, successi capitolini con i risultati finali di 1-5 e 6-2. Di fronte per la seconda volta in carriera, in una gara ufficiale, nel massimo campionato italiano, i fratelli Inzaghi.