DIRETTA / Sassuolo-Benevento, gol di Berardi su rigore Al "Mapei Stadium" la gara valida per l'undicesima giornata di Serie A

Al "Mapei Stadium" Sassuolo - Benevento, gara valida per la decima giornata di Serie A. Segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Sassuolo - Benevento 1-0 (15')

Marcatore: pt 8' Berardi (rig.)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Lopez, Haraslin; Djuricic. A disp.: Pegolo, Turati, Rogerio, Magnanelli, Ayhan, Boga, Peluso, Obiang, Raspadori, Traore, Schiappacasse. All.: De Zerbi.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Foulon, Insigne, Di Serio, Sau, Iago Falque, Pastina. All. Inzaghi. All.: F. Inzaghi.

Arbitro: Sozza della sezione di Seregno. Assistenti: Longo della sezione di Paola e Palermo della sezione di Bari. Quarto ufficiale: Fabbri della sezione di Ravenna. VAR: Pairetto della sezione di Nichelino. AVAR: Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia.

Note: Angoli: 0-1. Prima del calcio d'inizio osservato un minuto di silenzio in memoria di Paolo Rossi. Gara a porte chiuse.

Primo tempo

13' - Il Benevento non ci sta e prova a reagire. Destro di Caprari, contrato in calcio d'angolo da Ferrari.

12' - Haraslin entra in area di rigore e sterza, scontrandosi con Tuia. Tutto regolare, ma gioco fermo per qualche istante per permettere ai due calciatori di riprendersi.

9' - Hetemaj entra duro su Haraslin e viene ammonito.

8' - Sassuolo in vantaggio. Berardi incrocia il sinistro, potente, e spiazza Montipò.

7' - Calcio di rigore per il Sassuolo. Lopez va via sull'out mancino e centra la mano destra di Tuia con un tentativo di cross. L'arbitro Sozza non ha dubbi e indica il dischetto. Berardi sul dischetto. Ammonito il difensore del Benevento.

6' - Benevento vicino al vantaggio. Caprari conquista una punizione, tocco corto e palla dentro per Lapadula, appostato sul primo palo. Il suo colpo di testa si spegne poco alto rispetto all'incrocio dei pali.

3' - Fallo di Tuia su Djuricic, calcio di punizione dai venticinque metri, posizione defilata sulla destra per il Sassuolo. Berardi centra la barriera.

1' - Partiti.

0' - Un minuto di silenzio in memoria di Paolo Rossi, scomparso nella tarda serata di mercoledì scorso all'età di 64 anni. Visibilmente commosso il tecnico del Benvento, Filippo Inzaghi, che a Rossi si è ispirato nella sua carriera da calciatore. "Pablito" verrà ricordato così su tutti i campi. Squadre col lutto al braccio.

0' - Squadre in campo, leggera nebbia sul rettangolo di gioco del "Mapei Stadium", che non dovrebbe incidere sul regolare svolgimento della gara.

Pre-partita

Il Benvento va a caccia del quarto risultato utile consecutivo contro il Sassuolo degli ex De Zerbi e Djuricic, che stasera fungerà da falso nueve nel 4-2-3-1. Alle sue spalle Berardi, Lopez e Haraslin, preferito a Boga. Strega in campo con il 4-3-2-1. Rientra dalla squalifica Schiatarella, Ionita e Caprari a supporto dell'unica punta Lapadula. Letiza e Barba presidieranno le corsie laterali. I neroverdi hanno raccolto un solo punto nelle ultime due partite, ma vincendo si porterebbero momentaneamente al secondo posto solitario in classifica.