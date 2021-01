Benevento, Inzaghi: "A Crotone saremo dei guerrieri" Il tecnico giallorosso: "Per noi sarà la partita più importante dell'anno"

Il Benevento domenica sfiderà il Crotone allo Scida. I giallorossi partiranno domani alla volta della Calabria dopo la rifinitura. Nel frattempo Inzaghi è pronto a presentare il match in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

CAPRARI - "Si sta allenando, vedremo. Sceglierò uno tra lui e Sau. Entrambi stanno facendo molto bene, per cui sarà una scelta complicata. Al di là di chi partirà, sicuramente l'altro entrerà in corso d'opera quindi sarà importante averli entrambi a disposizione".

CENTROCAMPO - "Non ci siamo mai preoccupati degli assenti. Perdiamo Schiattarella nel momento migliore della sua carriera, così come è stato con Letizia. La squadra è stata sempre brava a non far sentire le assenze. In quel ruolo posso far giocare anche Hetemaj o Dabo. Vedremo. Viola sta tornando quello che tutti si aspettavano. Sarà convocato e finalmente comincio a vederlo nelle migliori condizioni, questo è molto importante per noi".

DIFESA - "Improta terzino è una possibilità. Tuia sta bene, mentre Caldirola è rientrato prima del previsto perché ci ha dato dentro. Cercherò di capire chi sta meglio, potrei rischiare subito anche Caldirola. Foulon non ha problemi. Recuperiamo qualche difensore e questo penso sia molto importante per noi".

IAGO FALQUE - "Deve trovare la migliore condizione, sicuramente non è ancora pronto per giocare. E' stato fuori a lungo, per cui speriamo di averlo disponibile per fargli giocare almeno un quarto d'ora. Averlo è già molto importante".

CROTONE - "Per noi sono tutte finali, ma questa è la partita più importante dell'anno. Sarebbe un peccato non dare seguito alla nostra classifica, ma dobbiamoe ssere consci che sarà molto difficile. Il Crotone non merita questa classifica. Stroppa è bravissimo e spero che termini la stagione. Lo scorso anno perdemmo 3-0 e ci servirà da lezione. Andremo a fare una grande partita, dovremo essere dei guerrieri altrimenti ne usciremo con le ossa rotte. La squadra lo sa bene e spero che sarà pronta a dare battaglia".

RIGORI - "Li proviamo spesso. Viola sarebbe il rigorista, mentre quest'anno abbiamo messo Caprari, Sau o Lapadula. Poi decidono anche loro in base al momento della partita. A Cagliari l'avrebbe tirato Lapadula".

VOGLIA - "Dobbiamo ancora fare tantissimo. Sarà difficilissimo salvarci. La squadra ha sempre dato il massimo e già domenica mi aspetto una grande prova".

DEL PINTO - "E' stato un esempio di professionalità sotto tutti i punti di vista. Quest'anno è stato difficile lasciarlo fuori. Purtroppo questo è il brutto del calcio, ma rimarrà sempre nel mio cuore. Anche io speravo che andasse a giocare perché può essere ancora protagonista. Nei nostri record c'è la sua impronta e di questo lo ringraziamo molto".