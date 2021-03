Benevento, Glik: "Periodo negativo, pensiamo allo Spezia" Il centrale difensivo: "Dobbiamo tornare alla vittoria"

Nel post gara di Benevento – Verona ha parlato così il centrale difensivo Glik:

“Abbiamo ancora quattro punti di vantaggio, anche se stiamo vivendo un periodo negativo. Dobbiamo ricordare che dieci giorni fa siamo stati capaci di fermare la Roma. Tutte le squadre hanno dei momenti storti, sabato si presenta una grande occasione che dovremo sfruttare al meglio. L’importante è tornare con la giusta compattezza. La gara con il Verona è già in archivio. Analizzeremo le cose da migliorare mantenendo sempre un pensiero positivo. La diffida? Sinceramente non mi pesa, penso solo al presente. Ci manca solo una vittoria per riprendere la fiducia e proveremo a conquistarla il prima possibile. Sul terzo gol ho subito fallo, ma non ha senso parlarne adesso”.

SPEZIA - “E’ vero che ho giocato ad alti livelli, ma ho affrontato anche stagioni di salvezza con il Torino. Quello di sabato è uno scontro direttissimo, ma il campionato non finirà lì. Possiamo tornare con i tre punti tenendo sempre presente che la strada è lunga. Ci aspettano tanti scontri diretti oltre a quello di sabato”.

ESPERIENZA - “Noi calciatori più esperti cerchiamo di togliere il peso su quei ragazzi che affrontano questa situazione per la prima volta. La serie A è un altro livello rispetto alla cadetteria. Siamo chiamati a metterci la faccia anche in momenti difficili, dando magari qualche libertà ai più giovani. Faremo di tutto per far tornare la serenità a tutto il gruppo perché è importante. Se ricordiamo anche all’andata riuscimmo a vincere a Firenze dopo aver perso malamente con lo Spezia. Sono momenti che a volte cambiano la stagione”.