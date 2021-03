Benevento, Schiattarella: "Sono certo che ci salveremo" Il centrocampista: "Pensiamo positivo, non possiamo distruggere tutto adesso"

Parole da leader per Pasquale Schiattarella che nel post gara ha sottolineato la grande voglia dei giallorossi di risollevarsi dopo la sconfitta rimediata con il Verona:

“Ci hanno dominato dall’inizio alla fine. Abbiamo avuto solo una mezza palla gol nel primo tempo, ma il Verona è stato superiore sotto tutti i punti di vista. Da domani penseremo allo Spezia perché non c’è tempo di analizzare questa. Di sicuro abbiamo sbagliato qualcosa, anche perché non siamo questi. Una settimana fa eravamo dei fenomeni, adesso dei brocchi. Siamo una squadra forte che deve raggiungere l’obiettivo, sappiamo bene quali sono i nostri limiti e i sacrifici che facciamo quotidianamente per la salvezza. L’unica cosa che resta è pedalare, provando a dare tutti qualcosa in più. Foulon? deve stare tranquillo perché sbagliano tutti. Non bisogna perdere la fiducia, altrimenti diventa dura. La testa deve essere libera e spensierata, consapevoli di quello che sarà il nostro obiettivo. Un anno mi sono salvato all’ultima giornata. Ci prenderemo le nostre responsabilità e da domani penseremo allo Spezia”.

COMPATTEZZA - “Dopo una prestazione brutta come quella di stasera penso che faremo fatica anche a dormire. Ci ritroveremo con la giusta compattezza per farci trovare pronti contro una diretta concorrente. Ripeto, con la Roma eravamo degli eroi. Siamo capaci di fare delle grandissime cose e ci crediamo. Le squadre ti studiano, è normale. Abbiamo vinto partite importanti con tante assenze, quindi da ora in avanti non bisogna pensare a tante cose ma soltanto a raggiungere il nostro obiettivo. Sono certo che alla fine ce la faremo”.

SERENITA' - “Ci stiamo deprimendo con un vantaggio di quattro punti. Dobbiamo stare sereni, mantenendo la testa alta. A questo punto è solo una condizione mentale perché se la testa diventa pesante le gambe rischiano di non girare. Le big le abbiamo già affrontate. Distruggere in questo momento non serve a nulla, dobbiamo pensare in maniera positiva”.