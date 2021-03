Benevento, Depaoli a rischio per La Spezia Per Letizia infortunio meno grave del precedente

Potrebbe non farcela Depaoli. Il terzino destro uscito dal Vigorito per un problema fisico nell’ultima sfida è a rischio per la prossima. Oggi pomeriggio ci sarà la partenza per la Liguria, ma proprio in mattinata, in occasione della seduta di rifinitura sarà valutata la sua condizione. È evidente che in caso di forfait, Inzaghi avrà più di un grattacapo in difesa. Dopotutto, al di là dell’importante rientro di Barba dalla squalifica, sarà assente anche Letizia. Per il napoletano l’infortunio è meno grave di quello precedente. Non è stata una ricaduta, ma trattandosi dello stesso muscolo, bisognerà comunque andarci coi piedi di piombo in questo secondo recupero. Dunque, restano a Inzaghi due alternative per la formazione da schierare al Picco: la difesa a tre (che ultimamente non ha dato grandi garanzie) o l’utilizzo di Improta nel ruolo di terzino destro avendolo già fatto in passato. Inzaghi medita in attesa della risposta definitiva su Depaoli che arriverà tra qualche ora.