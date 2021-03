Spezia - Benevento, esordio dal primo minuto per Gaich L'argentino scenderà in campo al posto di Lapadula. Inzaghi cambia modulo

Partirà dal primo minuto Adolfo Gaich. Dopo l'esordio in campionato maturato contro il Verona, l'argentino questo pomeriggio sarà il terminale offensivo giallorosso al posto di Lapadula. Inzaghi cambia modulo e passa al 3-5-2. In difesa il trio composto da Tuia, Glik e Barba. A centrocampo agiranno gli esterni Tello e Improta, con al centro Ionita, Viola ed Hetemaj. In avanti la coppia composta da Caprari e Gaich.

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Tello, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Caprari, Gaich