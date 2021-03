Vigorito: "Insigne e Schiattarella? Decisione della società" Il massimo dirigente giallorosso: "Privilegiamo sempre il comportamento e la civiltà"

Intervistato da Sky Sport, il presidente Vigorito si è soffermato sull'episodio legato alla mancata convocazione di Insigne e Schiattarella:

"E' un episodio accaduto poche ore prima della partenza. La decisione non è stata avallata dalla società, ma è stata presa dalla società. Siamo molto attenti a non invadere le competenze tecniche, ma allo stesso modo non facciamo invadere le competenze del club. I ragazzi hanno raggiunto limiti di tolleranza di un'annata molto difficile. Le sfide ravvicinate, lo stress, la mancanza di pubblico e anche i problemi di famiglia hanno innescato una reazione che poteva finire lì. Qualcuno avrebbe steso un velo, ma siamo una società che ha dimostrato di tornare in B con grande orgoglio e dignità e che si è sempre contraddistina con un atteggiamento civile e collaborativo. Se avessi avuto la fortuna di avere in rosa uno come Maradona, probabilmente avrebbe ricevuto lo stesso trattamento. Privilegiamo sempre il comportamento, la trasparenza e la civiltà".