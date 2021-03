Serie A / LIVE: Spezia - Benevento 0-1 Scontro salvezza al Picco tra bianconeri e giallorossi

Spezia – Benevento 0-1

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi (1'st Erlic), Bastoni (1'st Marchizza); Leo Sena, Ricci, Estevez; Verde, Nzola, Gyasi. A disp.: Krapikas, Acampora, Galabinov, Farias, Chabot, Maggiore, Pobega, Vignali, Agudelo, Piccoli. All.: Italiano

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Tello, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Caprari, Gaich. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Lapadula, Dabo, Foulon, Di Serio, Moncini, Sau, Pastina, Diambo. All.: Inzaghi

Arbitro: Fourneau. Assistenti: Liberti e Lanotte. Quarto uomo: Gariglio. Var e Avar: Aureliano e Costanzo.

Marcatore: 24'pt Gaich

SECONDO TEMPO

50' Lo Spezia spinge per cercare il pareggio

46' Doppio cambio per lo Spezia: entrano Erlic e Marchizza al posto di Terzi e Bastoni

PRIMO TEMPO

47' Termina il primo tempo

46' Sul successivo corner Ismajli da pochi passi va di testa, ma la sfera va fuori

45’ Insidioso sinistro di Verde con Montipò che devia in angolo

45' Un minuto di recupero

44' Ammonito Improta

43' Partita apertissima. I giallorossi chiudono bene gli spazi, ma quando attaccano creano grattacapi alla difesa bianconera

39' Lo Spezia è tornato a macinare gioco. Il Benevento si sta abbassando troppo

35' Mancino di Viola dal limite: Zoet blocca facilmente

25' Ammonito Bastoni

24' GOOOL DEL BENEVENTOOOO! Grande palla di Viola per Gaich che salta Ricci e insacca di sinistro da pochi passi. Prima marcatura italiana per l'argentino

21' Lo Spezia ha in mano le redini del gioco e staziona stabilmente nella metà campo giallorossa

18' Appoggio sbagliato di Glik, la palla va a Bastoni che ci prova dal limite ma la sua conclusione si spegne di poco sul fondo

15' Bel passaggio di Improta per Gaich che si inserisce bene e si trova in piena area, ma sbaglia lo stop e la sfera va fuori

5' Grande occasione per lo Spezia: Ricci lancia Gyasi che vede Nzola al centro e lo serve, Improta riesce ad anticiparlo ottenendo anche una preziosa rimessa dal fondo

3' Ritmi molto alti. Lo Spezia fa girare palla, mentre il Benevento aspetta per ripartire

15:04 Comincia la partita

Al Picco si affrontato Spezia e Benevento per la ventiseiesima giornata di campionato. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto, tra due formazioni in piena lotta per non retrocedere. Le assenze di Insigne, Schiattarella, Letizia e Iago Falque hanno indotto Inzaghi a passare al 3-5-2, con Adolfo Gaich che guiderà il reparto avanzato per la prima volta da titolare. Tra i liguri non c’è Provedel perché risultato positivo al Covid: al suo posto Zoet.