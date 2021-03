Benevento, Tello: "Un punto che ci dà tanta carica" Il centrocampista giallorosso: "Positivo l'atteggiamento, guardiamo le cose positive"

Ecco il commento di Tello al termine del match pareggiato con lo Spezia:

"Sapevamo che sarebbe stata una partita importante. Siamo arrivati carichi per fare il meglio che potevamo. All'inizio eravamo compatti e concreti, poi ci è mancata anche un po' di fortuna in occasione del gol dello Spezia. Abbiamo lavorato con umiltà, ci portiamo quanto di buono fatto contro una squadra che gioca molto bene. La maglia da titolare? Il mister ci dà molta fiducia. Cerchiamo di farci trovare pronti nel migliore dei modi. Siamo partiti con umiltà. Oggi si è visto un Benevento che ha lavorato insieme, un bel gruppo che lottava l'uno per l'altro".

GAICH - "Gaich essendo sudamericano ho cercato di farlo integrare al meglio, facendogli anche da traduttore. E' un ragazzo umilissimo che ha capito il nostro spirito e oggi si è visto".

RUOLO - "Avevo già fatto questo ruolo. Non cambia molto. Il mister ha fiducia in me e cerco di fare del mio meglio".

RISULTATO - "Ci dà tanta carica. Non è soltanto il punto, ma è l'atteggiamento avuto nel corso dei novanta minuti che si è rivelato soddisfacente. Guardiamo le cose positive".