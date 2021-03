Benevento, Improta: "Il gruppo c'è, continuiamo così" Il calciatore giallorosso: "Al Picco buon punto. E' stata una partita di sacrificio"

Nel post gara di Spezia - Benevento si è espresso così Riccardo Improta. Il calciatore giallorosso si è soffermato sull'incontro avuto ieri da tutta la squadra con il presidente Vigorito:

“Il presidente è di poche parole, ma quando parla ci dà tanta carica e personalmente mi esprime tante emozioni. Si vede che ci tiene e che lotta insieme a noi. Il punto è sicuramente ottimo su un campo difficile, dobbiamo continuare su questa strada”.

TITOLARI - “Tello ha fatto un’ottima partita, così come Gaich. Complimenti a loro che hanno giocato meno in passato e hanno dimostrato quanto sia affiatato questo gruppo”.

COMPATTEZZA - “Non si può andare in base ai risultati. Oggi eravamo compatti e coesi contro un’avversaria forte che ha fermato diverse big. Peccato per il gol del pareggio, ma ripeto che la strada è quella giusta”.

PARI - "Nella ripresa lo Spezia ci ha messo in difficoltà. E’ stata una partita di sacrificio e di corsa. Loro hanno grande qualità, ci sta abbassarsi un po’ di più: si è trattata di una scelta dettata dalla partita”.

ATTEGGIAMENTO - “Siamo stati sicuramente più cattivi nei contrasti rispetto alle ultime partite, ma siamo sempre gli stessi. Non dobbiamo andare dietro ai risultati o alle cose di campo. Siamo un grande gruppo e dobbiamo continuare per la nostra strada".

GRUPPO - “Dobbiamo migliorare sotto il profilo del gioco, ma comunque abbiamo fatto una buona partita e dobbiamo continuare così. Mi piace quando vedo che ci ammazziamo l’uno per l’altro, poi il calcio viene dopo”.

DUTTILITA' “Lavoro tanto per farmi trovare pronto ovunque. Alla vigilia stavo quasi per partire terzino, poi le varie assenze ci hanno fatto adattare a un nuovo modulo. Non è facile, quindi i complimenti vanno fatti a tutti. Lavoriamo tutti su questo e siamo disponibili a migliorarci”.