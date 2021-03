Benevento, Inzaghi: "La squadra ha avuto grande compattezza" Il tecnico giallorosso: "Momento non facile, dovevamo ottenere un risultato positivo"

Ai microfoni di Offside ha commentato così il pari rimediato al Picco contro lo Spezia il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi:

“La squadra ha avuto grande compattezza, d’altronde cercavamo questo a causa delle assenze. Volevamo portare a casa il più possibile in questo momento, considerate le assenze e il giorno in meno per recuperare. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, senza mai rischiare. Nella ripresa abbiamo subito la loro pressione, peccato per quel rimpallo che ha portato al gol di Verde. Speriamo di recuperare qualche calciatore perché sabato avremo un’altra partita molto importante”.

"Tello e Improta devono essere ringraziati. Non avevamo terzini, quindi sono stati fondamentali. Gaich bisogna gestirlo bene. E’ stato bravo, non dobbiamo dargli troppe responsabilità ma ha dimostrato bene cosa sa fare”.

“Il mio Benevento non l’ho mai perso. La serie A è difficile. La partita con il Verona penso sia difficilmente giudicabile dopo aver perso Letizia. Condanno solo la partita di Napoli. Giochiamo con squadre importanti, penso che con questa voglia potremo toglierci quelle soddisfazioni che abbiamo conquistato finora. Benevento e Spezia da matricole stanno facendo delle ottime cose”.

“Torneremo a giocare come abbiamo sempre fatto. C’è stato il cambio di modulo perché avevamo pochi calciatori. Improta e Tello si sono sacrificati, non avrebbe avuto senso metterli come terzini. Era importante vedere una reazione e questa squadra ce l’ha data: sono contento”.

“Ci sono dei momenti in cui puoi giocare bene e vincere. Adesso dovevamo cercare di portare il massimo in qualsiasi modo. Ero consapevole che con questo sistema avremmo giocato meno bene, ma sicuramente ci sarebbe stata una compattezza diversa e con un pizzico di fortuna si poteva anche vincere. Ci portiamo a casa questo. La squadra è stata brava sotto il punto di vista della voglia e del combattimento”.

“Penso che per Depaoli e Letizia ci vorrà un po’ di tempo. Dobbiamo rimboccarci le maniche contro Fiorentina e Juve, poi speriamo di recuperare il gruppo al completo dopo la sosta per affrontare al meglio il rush finale”: