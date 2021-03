Insigne - Schiatta, pace fatta: "Dopo la pioggia c'è il sole" La foto dei due calciatori giallorossi chiude la questione nata venerdì

Pace fatta tra Roberto Insigne e Pasquale Schiattarella. E' la notizia più bella degli ultimi giorni, con i due che non hanno partecipato alla trasferta di La Spezia a causa di una lite avvenuta nel corso della rifinitura. La società, che da sempre non tollera simili episodi, ha deciso in maniera categorica di lasciarli a casa nonostante l'importanza della posta in gioco. I due hanno parlato, il chiarimento è avvenuto subito e hanno scattato una foto per rassicurare tutto l'ambiente. Anche nelle famiglie più solide possono avvenire degli screzi, l'importante è risolverli subito per proseguire il cammino verso l'obiettivo comune. "Dopo la pioggia c'è sempre il sole". Questo il messaggio dei due che diradano le nubi da ogni possibile illazione. Dopo essere stati giustamente puniti, entrambi hanno ripreso ad allenarsi al massimo e non vedono l'ora di mettersi a disposizione di Inzaghi per il match di sabato con la Fiorentina. Un altro scontro diretto di grande importanza, con la Strega pronta ad affrontarlo con la solita compattezza di squadra, la stessa che le ha permesso di conquistare ventisei punti e di stravincere il campionato di serie B.