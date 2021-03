Amoruso a Ottogol: "Al Benevento mancava uno come Gaich" L'ex bomber della Juventus: "L'arrivo dell'argentino è stata una genialata di Foggia"

Intervenuto nel corso di Ottogol, l'ex bomber Nicola Amoruso si è soffermato in particolare su Adolfo Gaich:

"Ha tutte le qualità per esplodere. Stiamo parlando di un ragazzo che era seguito da Milan e Inter, vanta anche una presenza in Nazionale maggiore. Ha colpi, si muove bene e ha un'ottima struttura. In area è un attaccante che si fa rispettare. Credo che al Benevento sia mancato questo tipo di calciatore, anche perché i ventisei gol totali sono poco. L'arrivo di Gaich è stata una genialata di Pasquale Foggia. La lotta salvezza? Al Picco è arrivato un pareggio importantissimo. La Strega deve guardare solo in casa propria, pensando alla Fiorentina senza mai abbassare la guardia".