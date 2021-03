Tuttosport, Jacobelli: "Il Benevento si sta ritrovando" Il direttore del quotidiano torinese: "Lo spareggio di sabato con la Fiorentina è importantissimo"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto nel corso di Ottogol per analizzare il momento del Benevento:

"Il pareggio rimediato a La Spezia conferma che il Benevento ha maturato le consapevolezze giuste per la salvezza. Dopo la comprensibile euforia legata a uno splendido girone d'andata, i risultati negativi l'hanno riportato con i piedi per terra. Ricordo le parole di Inzaghi quando diceva di non illudersi, in fondo lui conosce molto bene questo campionato. Passo dopo passo sta ritrovando la sua compattezza. Quello con la Fiorentina sarà un altro spareggio importante, dove avrà la possibilità di conquistare tre punti di spessore considerata anche la difficoltà dei toscani. La Strega deve trovare la forza di conquistare risultati positivi contro le dirette concorrenti. Sono certo che il carattere, la determinazione e il gioco aiuteranno Inzaghi. Dall'esterno dà sempre la sensazione di essere una squadra molto unita. Ho apprezzato molto l'intervento di Vigorito sull'episodio legato a Schiatterella e Insigne. Il Benevento è retto da una società solida e molto bene organizzata. Importante anche la presenza di una tifoseria appassionata e civile, un aspetto che deve essere sempre sottolineato: si tratta di componenti utili per raggiungere il traguardo finale".