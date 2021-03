Agostinelli a Ottogol: "Benevento, con la Fiorentina è vitale" Il tecnico: "I giallorossi devono affrontare la truppa di Prandelli con intelligenza"

Ospite di Ottogol, Andrea Agostinelli ha espresso così la propria opinione sul Benevento di Inzaghi:

"Ci può stare un calo di forma, non è successo solo al Benevento. La squadra si sta ritrovando, di certo non ne esci subito con una grande prestazione e il punto ottenuto al Picco fa morale in vista della prossima partita contro la Fiorentina. I giallorossi hanno tutte le qualità per risollevarsi. Il match di sabato dovrà essere affrontato con grande intelligenza, soprattutto perché in questo momento della stagione i punti valgono doppio. I viola sono pienamente invischiati nella zona retrocessione. Queste sono partite vitali che fanno la differenza. Gaich? Va riconfermato dal primo minuto. Bisogna sfruttare l'onda positiva dopo il gol realizzato allo spezia".