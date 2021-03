Benevento, il gol albiceleste mancava dal 2015 Gaich ha interrotto un digiuno per la Strega e si candida per un'altra maglia da titolare

Il primo gol italiano di Adolfo Gaich ha interrotto un digiuno che per la Strega durava da ben sei anni. L'ultima volta che un argentino ha realizzato una marcatura con la maglia giallorossa è stato nel 2015, in occasione del match di Lega Pro giocato al Vigorito contro l'Ischia. In quel freddo pomeriggio di gennaio, fu Luis Maria Alfageme a bissare la vittoria sannita con la rete del due a zero dopo l'iniziale vantaggio di Padella. Dopo sei anni è tornato un gol colorato di albiceleste, con Gaich che è fortemente determinato a vestire nuovamente la maglia da titolare. L'attaccante cerca la giusta continuità, in modo da incrementare il feeling con i compagni di squadra e soprattutto la propria condizione fisica. Inzaghi ci sta pensando e non sarà una scelta facile, vista la grande considerazione nei confronti di Lapadula che effettua un prezioso lavoro per la squadra. Poi chissà, con la conferma del 3-5-2 non è escluso di vederli insieme nel reparto avanzato.