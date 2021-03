Gori: "Sabato fondamentale. Esordio? Magari con il Crotone..." L'estremo difensore: "Con la Fiorentina è troppo importante. Abbiamo ritrovato l'atteggiamento"

Il Benevento ha la sua bandiera ed è Ghigo Gori. L'estremo difensore veste la maglia giallorossa dal 2006, anche se non in maniera ininterrotta. Sta vivendo la sua prima esperienza in serie A con il ruolo di terzo portiere, oltre a essere una colonna portante dello spogliatoio. Ospite di Ottogol, ha parlato così del momento che sta attraversando la compagine allenata da Pippo Inzaghi:

"Di quanto successo tra Insigne e Schiattarella non ne parliamo più, di cose se ne sono dette già troppe. Archiviamo tutto e andiamo avanti che è la cosa più importante. Il pareggio rimediato con lo Spezia muove la classifica e ci ha ridato il sorriso dopo tutto ciò che è successo. Siamo riusciti a ritrovare quell'atteggiamento perso dopo il punto clamoroso conquistato con la Roma. Con Napoli e Verona c'è stata una involuzione come atteggiamento. Il presidente ci ha dato grande carica e come sempre le sue parole sono state giuste. Dobbiamo essere consapevoli che ce la possiamo giocare tranquillamente. Gaich? Tatticamente è molto forte. Credo che con Lapadula costituisca una coppia ben assortita".

FIORENTINA - "Si tratta di una tappa fondamentale per il nostro cammino. Con l'atteggiamento ritrovato adesso sta a noi, abbiamo tutto nelle nostre mani per conquistare l'obiettivo".

ESORDIO - "Spero che ci salveremo il prima possibile, così da avere qualche possibilità di scendere in campo. Il mio obiettivo è quello di esordire contro il Crotone, in modo da chiudere un cerchio".