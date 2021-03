Fiorentina, Castrovilli: "Spero di esserci con il Benevento" Bonaventura: "Quella del Vigorito è una trasferta molto difficile"

Lavora sodo anche la Fiorentina in vista dello scontro salvezza di sabato con il Benevento. E' ancora in dubbio Castrovilli che ai mcirofoni del club ha sottolineato la voglia di tornare quanto prima disponibile: "Sto meglio. Oggi ho svolto un lavoro differenziato. Spero di esserci a Benevento".

Intervistato anche Jack Bonaventura: "Mi sto allenando regolarmente. Sono stato fermo poco, quindi non ho perso la condizione. Quella di Benevento è una trasferta difficile, ci tengo a lavorare e a stare con la squadra. Nei momenti complicati bisogna darci dentro duramente, in modo da tirare fuori il meglio per conquistare risultati positivi. Il Benevento? Inzaghi già ai tempi del Milan mi fece una bellissima impressione. Tra i giallorossi c'è Lapadula che è un mio vecchio compagno di squadra: è un attaccante pericoloso, dovremo stare attenti e cercare di difendere bene".