Gaich convocato nell'under 23 argentina Il 26 e 29 marzo due amichevoli in Giappone in preparazione delle Olimpiadi di Tokio

(f.s.) Adolfo Gaich, l'attaccante argentino classe '99 in forza al Benevento, è stato convocato dal Ct Fernando Batista nella Selezione Argentina “Sub 23” per due amichevoli contro il Giappone in programma venerdì 26 e lunedì 29 marzo prossimi nel paese asiatico in preparazione per le Olimpiadi di Tokio che prenderanno il via il 23 luglio del 2021. E' il week end in cui il campionato italiano osserva una settimana di sosta proprio per gli impegni delle varie Nazionali. Nella Seleccion c'è anche l'attaccante del Parma, Juan Brunetta.

In ogni modo bisognerà aspettare che sia i club argentini che quelli stranieri confermino che cederanno i giocatori alla Seleccion, tenendo conto delle restrizioni ai viaggi in tutto il mondo a causa della pandemia di coronavirus. In questo senso e pensando ai Giochi Olimpici, Batista ha detto ieri pomeriggio nel corso del irogramma radiofonico How You Go: "La nostra idea è di andare con tutti gli under 24. Oggi ho uno o due giocatori più grandi nella mia testa e devo parlarne con Scaloni per vedere chi prendo ”.