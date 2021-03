Del Corona (Fiorentinanews): "Al Vigorito sarà determinante" "I viola ci arrivano male. Chi vincerà domani metterà un importante mattoncino per la salvezza"

C'è grande attesa in casa Fiorentina per il match di sabato con il Benevento. Per i viola non è un momento affatto facile, come dimostrato dagli ultimi risultati, e la trasferta del Vigorito sarà rilevante ai fini del discorso salvezza. Stefano Del Corona, direttore di Fiorentinanews.com, ha parlato così della condizione psicofisica con la quale la truppa di Prandelli affronterà la Strega:

“Ci arriva male. La partita con il Parma ha fatto emergere tutti i limiti, con la squadra che è scesa in campo impaurita contro un'avversaria che già di per sé ha tanti problemi. La Fiorentina non ha saputo sfruttare il vantaggio che ha avuto, nonostante le difficoltà dei ducali. Si è fatta superare allo scadere, in quel momento pensavamo fosse persa, ma l'autogol giunto nei minuti di recupero ha permesso di ottenere un punto che è soltanto frutto del caso. Adesso c'è il Benevento. La Fiorentina ha già dimostrato in questo campionato di soffrire simili confronti, basti vedere la partita dell'andata. Si capisce chiaramente che tipo di limiti si denotano negli scontri diretti. I viola hanno problemi a fare gioco e quando ci sono simili mancanze le avversarie più organizzate e cattive si trovano avvantaggiate”.

Prandelli cercherà di recuperare tutti gli infortunati, in modo da presentarsi al Vigorito con tutte le forze a disposizione: “Il problema di fondo – ha proseguito Del Corona – è rappresentato da Castrovilli. Bisognerà capire bene la condizione, credo che sarà un dubbio che il tecnico si porterà dietro fino a poche ore prima della partita. Tornerà Ribery dalla squalifica e questo sarà un rientro importante. Igor non ce la fa, mentre probabilmente Bonaventura scenderà in campo da titolare. Un altro dubbio è rappresentato da Amrabat, ma può farcela. Escludo, invece, il possibile utilizzo di Kokorin”.

Dall'altra parte c'è un Benevento desideroso di tornare quanto prima alla vittoria per interrompere il digiuno e allontanarsi dalla zona rossa: “Fino a un mese fa vedevo il Benevento come la squadra rivelazione, anche per il fatto che ha sempre offerto una propria idea di gioco. E' riuscito a conquistare determinati risultati in maniera meritata, soprattutto in trasferta. Nelle ultime settimane sembra che ci sia stata una involuzione. Probabilmente qualcuno ha dato per scontato la salvezza, un errore grossolano in un campionato del genere, specialmente in un periodo particolare come quello che stiamo attraversando. Se ti adagi ed entri in campo senza la fame che ti ha sempre contraddistinto, rischi di fare fatica”.

Si prevede una lotta salvezza molto agguerrita fino alla fine: “Salvo clamorose sorprese – ha concluso Del Corona – vedo Crotone e Parma con un piede e mezzo in serie B. I calabresi hanno un organico oggettivamente inferiore rispetto agli altri, anche se ha tirato fuori la sorpresa Simy. Il Parma ha buttato via tantissime occasioni. Per il terzultimo posto ci sarà una bella lotta. Spero che la Fiorentina se ne tiri fuori, sarà determinate il risultato di sabato. Dal Genoa in giù nessuno può sentirsi al riparo da sorprese. Il tempo comincia a scarseggiare, tutte dovranno cominciare a correre altrimenti diventerà complicato salvare la categoria”.