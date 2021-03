Benevento, saranno cinque le assenze con la Juventus Glik e Schiattarella squalificati. Rientra Dabo

Inizia la settimana che porterà il Benevento al complicato match di domenica in programma all’Allianz Stadium contro la Juventus. Dal ritiro di Venticano i giallorossi prepareranno l’ultimo incontro prima della sosta per le nazionali, quanto mai attesa e auspicata da una squadra che sta attraversando un complicato periodo di crisi. Non ci saranno grosse novità per Inzaghi in merito ai possibili rientri. Depaoli e Letizia saranno costretti a stare ancora fuori per infortunio, probabile che potranno rientrare per il match con il Parma in programma prima di Pasqua. Saranno assenti anche Glik e Schiattarella: entrambi erano diffidati, i gialli rimediati contro la Fiorentina hanno fatto scattare automaticamente la squalifica. Saranno due defezioni importanti per Inzaghi che, a questo punto, darà una maglia da titolare a Caldirola che si posizionerà al fianco di Tuia per quanto riguarda l’assetto difensivo. A centrocampo potrebbe tornare Viola sulla mediana, mentre rientrerà Dabo dalla squalifica e rappresenterà una alternativa in più. Per il resto la squadra sarà a completa disposizione per un incontro molto complicato, ma di grande importanza. Potrà arrivare anche un’altra sconfitta contro i campioni d’Italia, ma sarà rilevante notare un atteggiamento completamente diverso da parte dei calciatori sotto tutti i punti di vista, come auspicato da Foggia nel post gara di sabato quando ha comunicato la decisione della società di optare per il ritiro e di mettere tutti in discussione.