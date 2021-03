Benevento, revocato il ritiro Domani pomeriggio la squadra si allena regolarmente al Ciro Vigorito

Il Benevento inizierà regolarmente la preparazione per la suggestiva sfida dell'Allianz Arena contro la Juventus domani pomeriggio allo stadio Vigorito. La società ha infatti già revocato il provvedimento del ritiro di Venticano. D'altro canto la squadra ha bisogno di ritrovare antichi meccanismi di gioco e non certo la volontà di far bene. Quella in fondo c'è sempre stata, ma non sempre basta la determinazione per ottenere un risultato a così grandi livelli.

La squadra giallorossa dovrà fare a meno all'Allianz di Glik e Schiattarella che erano diffidati e saranno squalificati, oltre agli infortunati Letizia, Depaoli e al lungodegente Iago Falque. Si spera di poterne riavere qualcuno già dopo la sosta prevista per le Nazionali.