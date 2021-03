Pellegrini: "Il Benevento deve ritrovarsi" L'opinionista di Sky: "E' un momento in cui non bisogna stravolgere"

Luca Pellegrini ha commentato dal Vigorito per Sky il match tra Benevento e Fiorentina di sabato scorso. L'ex calciatore della Sampdoria conosce molto bene la truppa di Inzaghi e ha commentato così l'attuale momento che sta attraversando:

"Quando le situazioni non sono chiare, compattarsi fa sempre bene. In questo campionato si gioca spesso e le gare sono ravvicinate, quindi il ritiro non è la panacea delle soluzioni. Secondo me la società ha fatto bene a revocarlo. Il problema del Benevento, così come dello Spezia, è che dietro ci sono squadre superiori come Cagliari e Torino. Le neopromosse hanno ottenuto meritatamente i punti attuali grazie allo spirito che le ha contraddistinte. Questo è un momento nel quale non bisogna stravolgere, ma occorre proseguire sulla strada che ti ha permesso di conquistare ventisei punti. Il Benevento è stata una squadra propositiva nel momento in cui sapeva essere compatta, effettuando poi una fase di non possesso molto concentrata che la portava a colpire nel momento giusti. I limiti realizzativi sono evidenti, ma l’importante è quando fai gol non quanti ne fai. La Strega, infatti, pur segnando poco era riuscita a chiudere il girone d’andata nella parte sinistra della classifica, ciò vuol dire che la sostanza c’è”.

L'intervista completa sarà in edicola domani con Il Roma