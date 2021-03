Quindici anni nel segno di Vigorito, tutti i numeri Le statistiche legate alla gestione societaria più lunga nella storia del calcio sannita

Il 17 marzo 2006 iniziò una nuova era per il Benevento, con i fratelli Ciro e Oreste Vigorito che rilevarono le quote della società giallorossa dalle mani di Tescari e Napolitano. La Strega militava in serie C2 dopo aver usufruito del Lodo Petrucci in seguito al fallimento dello Sporting. In quel momento versava in una crisi di risultati evidente, complice una condizione fisica deficitaria: basti pensare che la squadra venne costruita in netto ritardo rispetto alle altre a causa delle vicende legate alla vecchia società, dichiarata decaduta a metà agosto del 2005. L'esordio della famiglia Vigorito al timone del Benevento avvenne il 19 marzo, in casa del Sassuolo. Da lì una lunga epopea che perdura fino ai giorni nostri, con la grande scalata nel calcio che conta culminata con la promozione in serie A.

Un cammino straordinario che ha permesso a tutto il territorio sannita di beneficarne, soprattutto in termini di visibilità nazionale e non solo. Abbiamo raccolto tutti i numeri legati a questi quindici anni di calcio, caratterizzati da esaltanti vittorie ma anche da dolorose sconfitte. Eccoli di seguito:

MAGGIORI RISULTATI OTTENUTI DAL BENEVENTO NEGLI ULTIMI QUINDICI ANNI:

VITTORIA CAMPIONATO DI SERIE B (2019/2020)

VITTORIA PLAY OFF SERIE B (2016/2017)

VITTORIA CAMPIONATO DI C1 (2015/2016)

VITTORIA CAMPIONATO DI C2 (2006/2007)

SERIE A, CAMPIONATI DISPUTATI: 2*

12 VITTORIE, 11 PAREGGI, 42 SCONFITTE

SERIE B, CAMPIONATI DISPUTATI: 3

61 VITTORIE, 29 PAREGGI, 26 SCONFITTE

PLAY OFF SERIE B, PARTECIPAZIONI: 2

4 VITTORIE, 2 PAREGGI, 1 SCONFITTA

SERIE C1, CAMPIONATI DISPUTATI: 7**

113 VITTORIE, 70 PAREGGI, 53 SCONFITTE

PLAY OFF C1, PARTECIPAZIONI: 5

1 VITTORIA, 6 PAREGGI, 5 SCONFITTE

SERIE C2, CAMPIONATI DISPUTATI: 3

39 VITTORIE, 23 PAREGGI, 14 SCONFITTE

PLAY OFF C2, PARTECIPAZIONI: 2

1 VITTORIA, 3 PAREGGI, 2 SCONFITTE

COPPA ITALIA, PARTECIPAZIONI: 13

9 VITTORIE, 6 PAREGGI, 10 SCONFITTE

COPPA ITALIA SERIE C, PARTECIPAZIONI: 8

13 VITTORIE, 9 PAREGGI, 9 SCONFITTE

SUPERCOPPA C2

1 VITTORIA, 1 SCONFITTA

ALLENATORI:

Specchia, Pileggi, Simonelli, Papagni, Soda, Acori, Camplone, Cuttone, Galderisi, Imbriani, Ugolotti, Carboni, Brini, Cinelli, Baroni, De Zerbi, Bucchi, Inzaghi.

*in corso

**non è stata conteggiata la stagione 2015/2016, in cui nell'organigramma societario c'era alla presidenza Fabrizio Pallotta