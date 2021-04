Sassuolo ko a San Siro. E perde Traorè L'ivoriano ha segnato il gol degli emiliani: per lui un cartellino giallo, era diffidato

Il Sassuolo rimane a 40 punti ma fa soffrire l'Inter tenendola in apprensione fino agli ultimi minuti. La squadra di De Zerbi va sotto di due gol, quelli di Lukaku e Lautaro, poi trova l'1 a 2 con un gran gol di Traorè, che contro il Benevento però non ci sarà. L'ivoriano è stato ammonito, era diffidato e dunque sarà squalificato. Bisogna ora capire se il Sassuolo considererà terminata la “quarantena” volontaria dei reduci dalla Nazionale, che anche questa volta non hanno giocato. Locatelli, Muldur e Ferrari rientreranno “quando scadranno i giorni necessari per poterli reintegrare”, ha detto De Zerbi. Insomma, sembra più che possibile che siano di nuovo disponibili contro il Benevento.