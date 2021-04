Lotta salvezza - Cagliari ko, il Benevento può allungare L'Inter piega i sardi con un gol di Darmian. La Strega resta a +8

L'Inter batte il Cagliari grazie a un gol di Darmian, si avvicina allo scudetto e mette nei guai il Cagliari che resta a quota ventidue punti in classifica. Ieri il Torino ha espugnato Udine, con il divario per i sardi con la zona salvezza che si è incrementato. Può approfittarne il Benevento che al momento ha un vantaggio di otto punto sul terzultimo posto. Un risultato positivo contro il Sassuolo gli permetterebbe di allungare ulteriormente a otto giornate dalla fine dei giochi. Un aspetto non di poco conto che pone l'accento sull'importanza del posticipo di domani sera.