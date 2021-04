DIRETTA / Benevento-Sassuolo 0-1 all'intervallo Allo stadio "Vigorito" la gara valida per la trentesima giornata di Serie A

In diretta dallo stadio "Vigorito" Benevento - Sassuolo, valida per la trentesima giornata di Serie A: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Benevento - Sassuolo 0-1 (Fine primo tempo)

Marcatore: pt 45' Barba (aut.)

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; De Paoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Sau, Gaich. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Letizia, Caldirola, Tello, Lapadula, Viola, Dabo, Caprari, R. Insigne, Di Serio, Falque. All.: F. Inzaghi.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Lopez, Boga; Raspadori. A disp.: Pegolo, Turati, Rogerio, Peluso, Obiang, Chiriches, Toljan, Karamoko, Haraslin, Oddei, Bourabia. All.: De Zerbi.

Arbitro: Marini della sezione di Roma 1. Assistenti di linea: Carbone della sezione di Napoli e Trinchieri della sezione di Milano. Quarto ufficiale: Fourneau della sezione di Roma 1. VAR: Calvarese della sezione di Teramo. AVAR: Costanzo della sezione di Orvieto.

Note: Ammoniti: Ferrari per gioco falloso; Teresa (preparatore atletico Sassuolo) e Foggia (direttore sportivo Benevento) per proteste. Angoli: 0-6.

Primo tempo

45' - Si va al riposo sul risultato di 0-1. Benevento sotto proprio mentre stava per finire il primo tempo.

45' - Sassuolo in vantaggio. Boga va via indistrubato, prende la linea di fondo e la mette dentro con l'esterno sinistro, Barba fa autogol nel tentativo di anticipare Raspadori.

45' - Non ci sarà recupero.

44' - Improta: cross troppo alto per Ionita.

38' - Poche emozioni, gara bloccata al "Vigorito".

34' - Il Benevento non forza e non rischia: un pari garantirebbe un prezioso +9 sul Cagliari.

33' - Ammonito il direttore sportivo Pasquale Foggia, a inizio gara giallo per il preparatore atletico del Sassuolo, Vincenzo Teresa.

31' - Il Benevento tutto dietro la linea del pallone, il Sassuolo non riesce a sfondare.

27' - Djuricic fa filtrare per Locatelli, che si gira in un fazzoletto, al limite dell'area di rigore, e cerca l'incrocio dei pali incrociando il sinistro: fuori di non molto.

22' - Calcio d'angolo. Colpo di testa di Marlon, alto sulla traversa.

20' - Equilibrio al "Vigorito", con le rispettive sortite rintuzzate senza grandi difficoltà dalle difese.

17' - Predominio nel possesso palla del Sassuolo, ma il Benevento tiene bene il campo.

11' - Braccio largo, ammonito Ferrari per fallo su Hetemaj.

8' - Sau, tocco morbido per Gaich: Kyriakopoulos, di testa, ci mette una pezza.

7' - Sassuolo pericoloso. Sbaglia Barba, Raspadori scarica a rimorchio per Maxime Lopez, che ciabatta a lato un rigore in movimento.

6' - Montipò chiede il cambio del pallone, gioco fermo per qualche istante.

4' - Muldur galoppa e mette in mezzo, Depaoli si rifugia in calcio d'angolo.

2' - Subito Benevento. Cross di Improta dalla sinistra, destro al volo di Depaoli: fuori di poco. Si arrabbia De Zerbi.

1' - Partiti.

0' - Squadre in campo.

0' - Ecco le formazioni ufficiali. Filippo Inzaghi conferma il 3-5-2. Gli interpreti sono quelli annunciati alla vigilia. De Zerbi preferisce Kyriakopoulos e Magnanelli a Rogerio e Haraslin.

0' - Demetrio Albertini, responsabile del settore tecnico dell'AIC, premia con la panchina d'argento Filippo Inzaghi alla presenza del presidente Vigorito.

Pre-partita

Vincere per volare a +11 sul Cagliari, sconfitto 1-0 dall'Inter; vincere per riscattare la sconfitta beffa (1-0) della gara di andata. Seconda gara casalinga consecutiva per il Benevento, dopo il pari (2-2) con il Parma. Al "Vigorito" arriva il Sassuolo dell'ex tecnico della strega Roberto De Zerbi, che punta al sorpasso sull'Hellas Verona, piegato in casa (0-1) dalla Lazio, all'ottavo posto. Tra le file giallorosse, out solo Moncini: Filippo Inzaghi potrebbe conferemare e preferire il 3-5-2 al 4-3-2-1. Sponda emiliana indisponibili Ayan, Berardi, Caputo, Defrel e Romagna, oltre allo squalificato Traore.