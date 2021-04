Benevento, c'è un'assenza certa per il match con la Lazio Stamattina la ripresa della preparazione in vista della trasferta di domenica

Il Benevento deve subito cancellare la sconfitta subìta ieri sera contro il Sassuolo. La mente dei giallorossi è già rivolta al match di domenica pomeriggio, quando si recheranno a Roma per sfidare la Lazio. La ripresa della preparazione è fissata a questa mattina all'Imbriani, con lavoro prettamente defaticante per coloro che sono scesi in campo con i neroverdi.

C'è già un'assenza certa per Pippo Inzaghi: si tratta di Alessandro Tuia che ha rimediato la quinta ammonizione stagionale; era in diffida, quindi scatterà automaticamente la squalifica. Il centrale difensivo salterà una gara particolare dal punto di vista personale, considerato che con il club biancoceleste è cresciuto calcisticamente, facendo anche l'esordio in serie A nella stagione 2008/2009.

Da valutare la condizione di Moncini che non è stato convocato per il Sassuolo a causa di un fastidio alla caviglia.