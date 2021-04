Benevento, è tempo di guardare avanti Dopo la sconfitta col Sassuolo bisognerà pensare solo alla sfida con la Lazio

Col Sassuolo non va. Prestazione e risultato non sorridono alla strega che con una vittoria avrebbe potuto fare un bel balzo in avanti in chiave salvezza. Ora è tutto da rifare e alle porte ci sarà la Lazio. Domenica l'appuntamento con la squadra del fratello Simone. Una nuova emozione per gli Inzaghi ma la consapevolezza soprattutto da parte di super Pippo di dover racimolare punti importanti per non vanificare quanto fatto finora. Il tecnico non ha voluto completamente bocciare la performance dei suoi sottolineando gli interventi di Consigli nel finale. Eppure rispetto alla gara di andata, i giallorossi hanno faticato a trovare il gioco e hanno concesso troppo agli avversari che avrebbero potuto segnare molti più gol. Non bisognerà però fasciarsi la testa, ci saranno due trasferte sicuramente non semplici con Lazio e Genoa, ma allo stesso c'è un dato che rassicura, la squadra sannita ha raccolto più punti proprio lontano dalle mura amiche.

Tra l'altro Inzaghi potrà contare sull'intera rosa, sarà ancora out Moncini ma stanno crescendo le condizioni di Letizia e Iago Falque. E il tecnico vuole puntare proprio sulla possibilità di avere più cambi soprattutto a partita in corso. Col Sassuolo è stato preferito ancora una volta il 3-5-2, Inzaghi è passato al 4-3-3 solo nella ripresa quando c'era la necessità di colmare lo svantaggio. Ma il piano è fallito. E la sconfitta al Vigorito di ieri aumenta ancor più la rabbia per la vittoria mancata col Parma, nonostante il vantaggio della strega per ben due volte. È evidente che una maggiore attenzione dovrà accompagnare le prossime gare, l'impresa con la Juve ha dato una grande gioia, ma è tempo di voltare pagina e di pensare che la salvezza dovrà passare soprattutto attraverso gli scontri diretti.