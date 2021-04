Foggia: "Montipò? Mai parlato con Tare. Tuia, pronto rinnovo" Il direttore sportivo giallorosso: "La gara con la Lazio sarà difficilissima"

Intervistato dai colleghi di Radiosei, il direttore sportivo Pasquale Foggia ha parlato del match di domenica con la Lazio, soffermandosi sulle situazioni di Montipò, secondo rumors provenienti dalla capitale nel mirino del club di Lotito, e dell'ex biancoceleste Tuia:

"La Lazio è una squadra tosta, lo ha dimostrato anche a Verona, non ha mollato e ha portato a casa una vittoria che gli dà morale per la Champions. Sarà una gara difficilissima. Con il pubblico probabilmente la Lazio lo scorso anno avrebbe vinto lo scudetto. Non bisogna sottovalutare un aspetto fondamentale ovvero i tifosi, ciò che ti danno aiuta tanto soprattutto in certe piazze. Mancando questo è ovvio che vediamo dei risultati strani perché il pubblico influisce".

"Montipò? Con Tare non ne abbiamo mai parlato, sono invece convinto che avrà molte offerte per il valore del ragazzo che è cresciuto molto negli ultimi due anni. Potenzialmente è da Lazio. Tuia? E’ un ragazzo che conosco dai tempi in cui giocavo alla Lazio. Ha avuto molta sfortuna negli ultimi due anni ha giocato cinquanta partite fisicamente sta benissimo, ha avuto qualche infortunio di troppo. Tuia è in scadenza ma c’è un rinnovo già sul tavolo".