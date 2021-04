Benevento, due assenze per la sfida all'Olimpico Saranno out Moncini e Tuia. Dubbi su Foulon

Ci saranno due assenze con la Lazio. Inzaghi non potrà contare né su Tuia (squalificato) né su Moncini ancora alle prese col fastidio alla caviglia. C'è invece il dubbio che riguarda il recupero di Foulon. Il terzino è stato fermato da un affaticamento muscolare e sarà valutato giorno per giorno. Non è detto quindi che possa partire per la trasferta romana. Inzaghi però avrà altre alternative. Il tecnico potrà contare su recuperi importanti come quelli di Letizia e Iago Falque. Ecco perché è alle prese ancora con tanti dubbi: sia sul modulo che sugli interpreti. Ma conterà soprattutto la testa all'Olimpico. La strega dovrà mettere in campo una grande concentrazione contro una squadra che ha valori importanti soprattutto in attacco. Rassicura però il dato in trasferta, il Benevento ha raccolto di più lontano dalle mura amiche, ecco perché nelle prossime due gare dovrà muovere la classifica. Il vantaggio sulla terzultima c'è, ma andrà quanto prima chiuso il discorso "salvezza". Lo sa bene Inzaghi che si è detto da un lato soddisfatto “a metà” della performance dei suoi al Vigorito, sottolineando gli interventi di Consigli nel finale, ma dall'altro non ha mandato giù il gol subito nel finale del primo tempo. Insomma c'è ancora da lavorare e da migliorare. Per la sfida con la Lazio saranno in diffida sia Foulon (da valutare) che Hetemaj. Quest'ultimo dovrà tenerne conto, la sua presenza oramai è fondamentale, soprattutto nel turno infrasettimanale col Genoa.