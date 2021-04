Benevento, ecco l'arbitro del match con la Lazio Il fischietto ligure vanta tredici precedenti con la Strega

Il match di domenica tra Lazio e Benevento, in programma allo Stadio Olimpico, sarà diretto da Davide Ghersini della sezione di Genova. Il fischietto ligure è una vecchia conoscenza della Strega, come testimoniato dai tredici precedenti, di cui l'ultimo in occasione della gara giocata a Bologna. Eccoli di seguito:

5 febbraio 2012, Pro Vercelli - Benevento 3-0 (Lega Pro)

16 settembre 2012, Catanzaro - Benevento 1-2 (Lega Pro)

16 dicembre 2012, Benevento - Pisa 2-1 (Lega Pro)

7 aprile 2013, Benevento - Latina 1-0 (Lega Pro)

25 ottobre 2016, Trapani - Benevento 1-0 (serie B)

24 dicembre 2016, Frosinone - Benevento 3-2 (serie B)

18 aprile 2018, Benevento - Atalanta 0-3 (serie A)

14 aprile 2019, Benevento - Palermo 1-2 (serie B)

21 maggio 2019, Cittadella - Benevento 1-2 (play off serie B)

2 novembre 2019, Benevento - Empoli 2-0 (serie B)

3 marzo 2020, Perugia - Benevento 1-2 (serie B)

22 novembre 2020, Fiorentina - Benevento 0-1 (serie A)

12 febbraio 2021, Bologna - Benevento 1-1 (serie A)

Lo score è di sette successi, un pareggio e cinque sconfitte.

In massima serie, Ghersini ha diretto 14 incontri, caratterizzati da 5 successi interni, 6 exploit esterni e 3 pareggi. Ha concesso 6 rigori e tirato fuori in 2 occasioni il cartellino rosso.

All'Olimpico sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Bercigli. Quarto uomo Di Martino. Al Var Banti e Di Vuolo.