Lazio - Benevento, l'ex Melara: "Sono molto legato a entrambe" L'esterno, oggi al Fiuggi, ha vestito entrambe le maglie in carriera

Tra i doppi ex di Lazio - Benevento c'è Fabrizio Melara. L'attuale calciatore dell'Atletico Terme Fiuggi ha espresso così le proprie sensazioni in vista del match di domenica ai microfoni di Laziopress:

"Mi aspetto di vedere una Lazio molto aggressiva, con un risultato che deve cercare a tutti i costi, data la corsa Champions un po’ dura, considerando le due partite che seguiranno con Napoli e Milan. Ma allo stesso tempo c’è un Benevento che ha bisogno di salvarsi, ha trovato una compattezza importante ed ha ripreso il carisma di mister Inzaghi. Credo che la Lazio possa portare a casa i tre punti facendo una partita aggressiva. Personalmente vorrei vedere i biancocelesti in Champions e nuovamente il Benevento in Serie A. Sono molto legato ad entrambe le squadre, nel Benevento ci ho fatto cinque anni ed ho molte conoscenze, mentre nella Lazio ho fatto tutto il settore giovanile. Credo siano obiettivi alla portata, che entrambe possono raggiungere. Quando nel Sannio ottenemmo la promozione in serie A nel 2017, la piazza non era ancora pronta. Anche se il presidente è molto competente e capace, però il primo anno è stato difficile. C’era un gap troppo importante con le altre squadre. Ora invece c’è più consapevolezza, hanno stretto rapporti con squadre importanti di Serie A, mentre all'epoca non c’erano grandi possibilità di fare un mercato all’altezza. Inoltre si è registrato un netto miglioramento anche a livello di struttura".