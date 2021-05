Benevento, i giallorossi hanno chiesto di anticipare il ritiro I calciatori vogliono fare quadrato in vista dell'importante match con il Cagliari

Il Benevento è pronto a giocarsi l'intera stagione con il Cagliari. La sfida di domenica sarà di vitale importanza in chiave salvezza, con la truppa di Inzaghi che cercherà di tornare al successo per scavalcare i sardi e tenendo ancora tutto in gioco a tre giornate dalla fine. I calciatori sono consapevoli dell'importanza dell'incontro, tanto che hanno chiesto alla società di poter anticipare di un giorno la partenza per il ritiro pregara. Se la società deciderà di accettare la richiesta, la squadra partirà venerdì per Venticano. Un modo per fare quadrato e mantenere alta la concentrazione in vista di una vera e propria finalissima.