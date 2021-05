Benevento, due dubbi per la sfida col Cagliari Da valutare le condizioni di Tuia e Letizia

I giallorossi hanno ripreso oggi la preparazione in vista dello scontro di domenica col Cagliari. Saranno assenti Sau, Foulon e Moncini. Inzaghi però conta di recuperare sia Letizia che Tuia per mettere fine all'emergenza in difesa. Bisognerà comunque valutare nei prossimi giorni la loro disponibilità. Non si è allenato nemmeno Iago Falque. L'esterno sta bene ma la condizione fisica non è ancora al top. Il primo tempo giocato a San Siro gli imporrà un programma personalizzato per recuperare tutte le energie ed essere così pronto per domenica. Torneranno utili anche Hetemaj e Schiattarella risparmiati a Milano per via della diffida. Contro il Cagliari però non sarà possibile fare calcoli. Il Benevento dovrà tirar fuori tutte le armi in suo possesso per puntare alla vittoria. Non saranno ammessi altri passi falsi.