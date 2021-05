Semplici: "Il rigore? Se c'è il Var bisogna accettarlo" Il tecnico del Cagliari: "Dalla panchina si è capito ben poco"

In conferenza stampa ecco come ha commentato Leonardo Semplici l'episodio del mancato rigore al Benevento:

"Dalla panchina si è capito ben poco. Mi hanno fatto vedere le immagini, ma anche in televisione erano indecisi se fosse rigore o meno. Credo che l'arbitro abbia avuto delle ragioni per non assegnare la massima punizione dopo aver consultato il Var. Questa volta l'episodio è stato a nostro favore, mentre in altre circostanze è stato diverso. Dico che c'è l'utilizzo del Var ed è uno strumento che dobbiamo accettare. Per noi poteva essere una brutta mazzata a pochi minuti dalla fine. Per fortuna non c'era, poi siamo riusciti a chiudere la partita.