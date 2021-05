Inzaghi: "Noi defraudati. Il Benevento merita rispetto" Il tecnico giallorosso: "I ragazzi sono fuori di testa per quanto successo. Meritavamo di vincere"

Ecco il commento di Inzaghi al termine del match tra Benevento e Cagliari:

"Sono orgoglioso della mia squadra che ha dato le risposte che cercavo. Avrebbe meritato di vincere. Oggi mi è difficile parlare di calcio, ci sono episodi lampanti. Siamo stati defraudati. Mi dispiace che l'arbitro mi abbia detto che c'è stato un lieve contatto. Ha fischiato il rigore, quindi il Var non poteva intervenire. E' il calcio che decide. C'è forse anche il fuorigioco di Caprari nel primo tempo. E' lo stesso Var di Napoli - Cagliari, questo fa pensare un po' male dopo il gol annullato a Osimhen. Vedo i miei ragazzi piangere. Vogliamo retrocedere con le nostre gambe nel bene o nel male. Ho visto un grande spirito, occorre crederci fino alla fine. Sarà dura, ho visto i ragazzi fuori di testa per ciò che hanno subito. Dobbiamo crederci e sperare. Ci tenevo a dire questo. La squadra non mollerà e ci crederà fino alla fine. In queste circostanze è difficile accettare sempre. Pretendiamo rispetto perché il Benevento merita rispetto".