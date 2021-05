Atalanta - Benevento a Massa. Fermati Doveri e Mazzoleni Non risultano tra i designati i due artefici del disastro di Benevento - Cagliari

Sono stati fermati Doveri e Mazzoleni, gli artefici del disastro avvenuto ieri nel corso del match tra Benevento e Cagliari. I due non figurano nelle designazioni della 36^ giornata di campionato che comincerà domani con la sfida tra Napoli e Udinese. La Strega, come noto, scenderà in campo a Bergamo per affrontare l'Atalanta di Gasperini e per l'occasione sarà Massa a dirigere l'incontro.

Il fischietto della sezione di Imperia vanta 158 partire dirette nel massimo campionato italiano, contraddistinte da 61 successi interni, 49 pareggi e 48 exploit esterni. Ha concesso 62 rigori ed estratto in 31 occasioni il cartellino rosso.

Ha tre precedenti con il Benevento che vi elenchiamo di seguito:

25 gennaio 2009, Benevento - Taranto 2-0 (Lega Pro)

19 aprile 2009, Gallipoli - Benevento 2-0 (Lega Pro)

3 aprile 2021, Benevento - Parma 2-2 (serie A)

Lo score è in perfetta parità con una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Allo Gewiss Stadium sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Bindoni. Quarto uomo Di Martino. Al Var Di Paolo e Cecconi.