Gravina: "Nessun complotto, quelle di Vigorito sono fantasie" Il presidente della Figc: "L'errore fa parte del calcio"

Questa mattina il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha incontrato a Napoli il comitato regionale. Nel corso della conferenza stampa ha parlato anche del polverone alzato ieri dal Benevento dopo quanto accaduto al Vigorito con il Cagliari:

"Abbandonerei le logiche complottistiche che sono degne dei cartoni animati. Se c'è stato errore tecnico lo stabiliranno gli organi tecnici. Non esistono errori volontari ma solo errori come magari quello di Benevento. Ma non deve essere mai superato il limite del rispetto perché quelle di Vigorito sono solo delle fantasie. L'errore fa parte di errore del calcio. Si va avanti con la tecnologia".

Una presa di posizione contro le dichiarazioni del massimo dirigente giallorosso che, per dovere di cronaca, nel corso delle ultime elezioni per la presidenza della Figc ha sostenuto la candidatura di Cosimo Sibilia. Intanto, la Procura Federale ha aperto un fascicolo su quanto detto da Vigorito: si prevede un deferimento.