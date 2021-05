Intanto il Benevento lavora: Schiattarella salta l'Atalanta I giallorossi si sono ritrovati questa mattina all'Imbriani

Questa mattina il Benevento si è radunato per cominciare a preparare la notturna di mercoledì con l'Atalanta. La delusione per la sconfitta rimediata ieri al Vigorito contro il Cagliari era palpabile, ma i giallorossi hanno voglia di tentare l'impresa fino a quando l'aritmetica non emetterà il suo verdetto. All'Imbriani hanno lavorato coloro che non sono scesi in campo al Vigorito, mentre per tutti gli altri c'è stato un defaticante. I giallorossi torneranno in campo domani mattina, per poi partire nel pomeriggio alla volta di Bergamo. Non ci sarà Schiattarella per squalifica dopo l'ammonizione rimediata ieri. Tra gli indisponbili anche Moncini, Sau e Foulon. Da valutare Iago Falque.