Stangata per Foggia dopo i fatti di Benevento - Cagliari Multa e squalifica per il direttore sportivo giallorosso

Il Giudice Sportivo ha inflitto una vera e propria stangata per Pasquale Foggia. Il direttore sportivo del Benevento è stato squalificato fino al prossimo 25 maggio con un'ammenda di 10mila euro con la seguente motivazione:

"per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all'Arbitro espressioni gravemente offensive; per avere, successivamente, nello spazio antistante gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, rivolto epiteti gravemente ingiuriosi all'Arbitro e al Var, non percepiti dai medesimi soggetti (infrazione rivelata dai collaboratori della Procura Federale); per avere infine, nel parcheggio interno dello stadio, mentre gli Ufficiali di gara si accingevano a uscire, rivolto al Var, con atteggiamento intimidatorio, reiterate frasi irriguardose".

Scatta la squalifica per Schiattarella. Possibili anche delle sanzioni per il presidente Vigorito dopo le dichiarazioni effettuate agli organi di stampa da parte della Procura Federale: possibile il deferimento.