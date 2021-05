Gasperini: "Benevento reduce da polemiche. Vogliamo vincerla" Il tecnico nerazzurro: "La Strega non sta attraversando un periodo positivo"

L'Atalanta è pronta ad affrontare il Benevento nel turno infrasettimanale della 36^ giornata di campionato. Il tecnico nerazzurro ha presentato così l'incontro in conferenza stampa:

"La squadra sente forte le motivazioni di queste ultime partite. Sono tutti presenti a parte Toloi che potrà tornare già da giovedì. Siamo pronti. La nostra concentrazione è tutta sulla partita di domani con il Benevento perché ci metterebbe in una situazione di grande vantaggio. Conosciamo bene i nostri avversari, sono reduci da un momento di grandi polemiche. Non stanno attraversando un periodo positivi in termini di risultati, dobbiamo pensare alla nostra situazione e cercare di venire a capo della nostra partita che non sarà semplice. Abbiamo i mezzi per vincerla. Tutti avvertiamo la necessità di chiudere per ottenere un obiettivo di grande importanza per noi".