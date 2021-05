Benevento di nuovo col 3-5-2: davanti Gaich e Lapadula Improta e Barba i due "quinti". A centrocampo Viola con Dabo ed Hetemaj

Le ultime speranze di salvezza sono affidate nuovamente al 3-5-2. Inzaghi rimodella la squadra che ha giocato contro il Cagliari e vara nuovamente l'assetto che usci vincente dall'Allianz di Torino. Montipò tra i pali, in difesa Tuia, Glik e Caldirola, "quinfi" Improta e Barba. A centrocampo Dabo, Viola ed Hetemaj. In avanti Lapadula e Gaich. In panchina Letizia, Caprari, Depaoli e Insigne che avevano giocato contro i sardi. Ovviamente assente Schiattarella, fermato da un turno di squalifica.