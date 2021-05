Serie A, LIVE: Atalanta - Benevento 2-0 La diretta testuale del match del Gewiss Stadium. Inzaghi passa al 5-3-2

Atalanta - Benevento 2-0 (Live)

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Romero, Gosens (14'st Djimsiti); Freuler, De Roon; Malinovski (14'st Ilicic), Pessina (14'st Pasalic), Muriel (22'st Miranchuk); Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello, Pedersen, Sutalo, Lammers, Caldara, Kovalenko, Ruggeri. All.: Gasperini

Benevento (5-3-2): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Caldirola, Barba (27'st Letizia); Dabo, Viola (12'st Ionita), Hetemaj (27'st Depaoli); Gaich (12'st Caprari), Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Tello, Insigne, Di Serio, Sanogo, Pastina, Diambo. All.: Inzaghi

Arbitro: Massa di Imperia. Assistenti: Peretti di Verona e Bindoni di Venezia. IV uomo: Di Martino di Teramo. Var e Avar: Di Paolo di Avezzano e Cecconi di Empoli

Marcatore: 22'pt Muriel, 22'st Pasalic

SECONDO TEMPO

73' Dentro Letizia e Depaoli al posto di Hetemaj e Barba

67' Raddoppio Atalanta: Zapata serve Pasalic che insacca di prima intenzione

66' Entra Miranchuk al posto di Muriel

60' Giallo per Ionita

59' Triplo cambio Atalanta: entrano Djimsiti, Pasalic e Ilicic al posto di Gosens, Pessina e Malinovski

57' Doppio cambio per il Benevento: entrano Caprari e Ionita al posto di Gaich e Viola

56' Ammonito Barba

54' Il Benevento prova a farsi vedere con delle verticalizzazioni

51' Fallo di De Roon su Hetemaj: ammonito

49' Destro di Muriel dalla distanza che va in curva

46' Giocata di Muriel che va alla conclusione: palla in angolo deviata da Montipò

21:48 Inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

46' Termina il primo tempo

45' Un minuto di recupero

44' Zapata supera Tuia e Improta, dopo un rimpallo calcia in porta spedendo sul fondo

40' Ammonito Tuia per fallo su Pessina

37' L'Atalanta gestisce il vantaggio

24' Risponde il Benevento: sponda di Glik, ci arriva Barba che va a botta sicura ma trova la schiena di Romero

22' Atalanta in vantaggio: bella azione dei bergamaschi orchestrata da Pessina e Muriel. Il colombiano insacca per il vantaggio nerazzurro

14' Insidioso cross di Muriel per Pessina, Montipò anticipa

7' L'Atalanta affonda con facilità: Muriel pesca Pessina che da ottima posizione spedisce di un soffio sul fondo

5' Possesso dell'Atalanta. Il Benevento si difende con ordine

20:46 Comincia la partita

PRE PARTITA

Ultimo turno infrasettimanale di serie A con il Benevento che affronta in trasferta l'Atalanta di Gasperini. Per l'occasione, Inzaghi passa al 5-3-2 per cercare di contrastare al meglio la grande forza offensiva dei bergamaschi che vantano il miglior attacco dell'intero campionato con 84 gol all'attivo. La Strega cercherà di comportarsi come fatto allo Stadium con la Juventus, con una impostazione difensiva serrata e l'intento di sfruttare qualche ripartenza. Rientra Dabo a centrocampo, al fianco di Viola ed Hetemaj. In avanti spazio alla coppia composta da Gaich e Lapadula.