Benevento, Montipò: "Non vogliamo lasciare la serie A" L'estremo difensore: "L'abbiamo conquistata con tanta fatica lo scorso anno. Ora due vittorie"

Ha messo in risalto la voglia di riscatto nel post gara di Atalanta – Benevento anche Lorenzo Montipò:

“Fare qualcosa in più sarebbe stato sicuramente possibile, ma ricordiamoci che giocavamo contro una squadra seconda in classifica che ti fa esprimere male. Ti pressa continuamente e credo che sotto questo aspetto sia la più forte che ci sia. Abbiamo avuto solo un’occasione con Barba nel primo tempo. Potevamo creare sicuramente di più. Appena finita la partita ho preso il telefono per vedere i risultati di Torino e Spezia. Adesso dobbiamo fare due vittorie, è l’unico modo che abbiamo per salvarci. Non possiamo lasciare una serie A che ci siamo guadagnati lo scorso anno. Ci crediamo fortemente. Sappiamo cos’è questa categoria dopo averla ottenuta con merito. Non abbiamo paura di attaccare. L’Atalanta ci ha stupito dal punto di vista fisico. Non si è trattato di un fatto di testa, ma solo di condizione”.

CROTONE - “Il match con il Crotone vale molto sia per noi che per la tifoseria. Sono due partite in cui ci giochiamo tutto. Questo dimostrerà chi saremo. La squadra affronterà la partita con la mentalità giusta, proprio come fatto con il Cagliari. Daremo tutto”.

RAMMARICO - “Cambierei Torino e Parma al ritorno. Sono gare in cui abbiamo subito gol in maniera ingiusta negli ultimi minuti. Sono punti che pesano alla fine del campionato”.

APPROCCIO - “Nello spogliatoio si respira una grande grinta, forse è la troppa voglia che nei primi minuti ci fa andare allo sbaraglio nel prendere gol. E’ un fatto dovuto al merito degli avversari perché affrontiamo le partite nel modo giusto e lo dimostreremo anche con Torino e Crotone”.