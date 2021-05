Alla fine è sempre Benevento - Crotone La storia infinita tra le due squadre. La Strega deve dare tutto in una gara che vale la stagione

Come non detto. Quando il Benevento deve provare a conquistare qualcosa di importante, lungo il proprio cammino c'è sempre il Crotone. La storia dei play off di serie C, vera e propria bestia nera dei sanniti, fanno parte dell'archivio dei ricordi brutti della storia del calcio sannita. La finale di Lecce del 1998, così come lo scippo acclarato del 2004 ai danni dello Sporting di Spatola. La finale del 2009, persa per demeriti della truppa di Soda, è stata una ferita aperta fino alla promozione ottenuta nel 2016. Non sono mancate delle piccole rivincite da parte del Benevento, come quella del 2018, quando si impose per 3-2 al Vigorito vietando ai calabresi la conquista di punti preziosi in chiave salvezza, considerato che la truppa di De Zerbi era ormai quasi certa della retrocessione.

Come è strano il calcio, adesso le parti si sono invertite. I rossoblù, che questa sera sfideranno il Verona allo Scida, sono già sicuri di partecipare al prossimo campionato di serie B. Il Benevento, invece, si aggrappa alle ultime speranze relative a una salvezza che assumerebbe i contorni del miracoloso. La situazione della Strega sembra essere ormai compromessa, ma nel calcio la speranza è l'ultima a morire, così come dimostrato dallo stesso Crotone nella stagione 2016/2017, quando ottenne la permanenza nelle ultime giornate dopo aver recuperato una miriade di punti sull'Empoli.

Il Benevento sarà chiamato a una prova d'orgoglio contro un'avversaria storica, ma anche per sé stesso. Non bisognerà dare per scontato nulla, nonostante la situazione del Crotone sia già delineata. In certi casi le parole servono a poco perché davvero domenica ci si "giocherà la vita", sportivamente parlando. Servono i tre punti per interrompere un digiuno di successi interni che sta assumendo dei tratti imbarazzanti, così come per la gente che non ha mai fatto mancare il proprio apporto nonostante le porte chiuse. Una tifoseria che immeritatamente non ha avuto modo di vedere questa seconda stagione di serie A da vicino, quindi bisognerebbe farlo anche e soprattutto per loro.

Considerato l'importanza della partita e anche la rivalità tra le due piazze, tutti si aspettano un Benevento gladiatorio e pronto a tutto pur di conquistare l'intera posta in palio. Non si parla di tattiche, uomini, calciatori perennemente infortunati o altro: non fregano a nessuno in questo momento. Dovrà esserci solo l'orgoglio di indossare la maglietta giallorossa. In caso contrario sarà giusto e meritato andare in serie B, ma adesso ci si aggrappa alle ultime speranze, quelle che tengono ancora in vita la Strega con l'avvicinarsi di 180 minuti che si prevedono vietati ai deboli di cuore.